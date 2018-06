Brüssel (dpa) - Die EU-Staaten wollen ihre Seenotrettung im Mittelmeer voraussichtlich mit dreimal so viel Geld ausstatten wie bisher. "Alles läuft auf eine Verdreifachung hinaus", sagte ein EU-Diplomat am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Bislang betrug das Budget der EU-Grenzschutzmission "Triton" monatlich rund 3 Millionen Euro. Die Boote patrouillieren vor der Küste Italiens und sollen die Grenzen überwachen sowie gegen Schlepper vorgehen. Noch viele Fragen offen sind dagegen laut EU-Diplomaten bei der Idee, Schleuserboote mit Militäreinsätzen zu zerstören.

