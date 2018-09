Straßburg (AFP) Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat die von der EU angekündigten kurzfristigen Maßnahmen gegen illegale Einwanderung und kriminelle Schlepperbanden als "bei weitem nicht ausreichend" kritisiert. Notwendig sei ein "umfassender Ansatz" für den Umgang mit den Migrationsströmen über das Mittelmeer, forderten die Abgeordneten aus den Europaratsländern am Donnerstag in einer Entschließung. Dazu gehörten "dringliche und konzertierte Maßnahmen" zur Ausweitung der Such- und Rettungsmissionen im Mittelmeer sowie ein effektives Vorgehen gegen Menschenschmuggler und Schlepper auf europäischer Ebene.

