Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will den 2016 auslaufenden Vertrag mit Trainer Roger Schmidt in Kürze verlängern. "Natürlich sehen wir Handlungsbedarf", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade dem Express. Zu Vertragsdetails wollte sich Schade nicht äußern.

Schmidt, der im Sommer 2014 von RB Salzburg an den Rhein gewechselt war, kann am Wochenende mit Bayer einen Vereinsrekord aufstellen. Im Derby beim 1. FC Köln peilt Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den achten Sieg in Folge an.