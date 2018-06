Rom (AFP) Unmittelbar vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Union zur Migrationspolitik sind am Donnerstag auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien erneut zahlreiche Flüchtlinge eingetroffen. Insgesamt 220 Menschen wurden nach Behördenangaben von einem italienischen Polizeischiff rund 40 Kilometer vor der libyschen Küste aufgegriffen. Sie waren demnach in zwei Schlauchbooten unterwegs. Das Innenministerium in Rom äußerte die Einschätzung, dass bis September wöchentlich etwa 5000 Flüchtlinge Italien erreichen könnten.

