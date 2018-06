Memphis (dpa) - Eine herzförmige Brille von Popstar Elton John ist aus dem Rock'n'Soul-Museum in Memphis verschwunden. Lokale Medien berichteten unter Berufung auf die Polizei von einem Diebstahl. Demnach hätten Museumsmitarbeiter bemerkt, dass die weiße Brille aus der gesicherten Vitrine entwendet worden war. Jemand habe sich am Schloss zu schaffen gemacht, sagte der Geschäftsführer des Museums dem US-Fernsehsender WREG. Der britische Sänger ist bekannt für seine extravaganten Augengläser. Die Brille hatte er in den 70er-Jahren getragen. Sie soll einen Wert von 2000 Dollar haben.

