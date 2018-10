Valletta (AFP) Bei einer Trauerfeier ist in Malta der rund 800 Opfer der Flüchtlingstragödie vor der libyschen Küste gedacht worden. Die bislang geborgenen 24 Todesopfer wurden am Donnerstag in einem Zelt aufgebahrt, wo die Zeremonie unter Leitung des Bischofs der Insel Gozo, Mario Grech, und des Imams Mohammed al Sadi stattfand. "Wir kennen ihre Namen und ihr Leben nicht, wir wissen nur, dass sie einer verzweifelten Lage zu entkommen versuchten, um Freiheit und ein besseres Leben zu finden", sagte Grech.

