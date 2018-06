DTB verlängert Vertrag mit Bundestrainerin Rittner bis 2018

Stuttgart (dpa) - Der Deutsche Tennis Bund hat den Vertrag mit Bundestrainerin und Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner um drei Jahre bis Ende 2018 verlängert. Das teilte der DTB am Donnerstag in Stuttgart während des Porsche Tennis Grand Prix mit. Rittner ist seit 2005 für den Damen-Bereich zuständig. Im vergangenen Jahr erreichte sie mit dem Fed-Cup-Team das Finale, das in Prag gegen Tschechien verloren wurde. In diesem Jahr scheiterte das deutsche Team im Halbfinale in Russland. Neben dem Fed-Cup-Team ist die 41 Jahre alte Rittner auch weiter für den weiblichen Nachwuchsbereich verantwortlich.

Schröder gewinnt mit Atlanta zweites Playoff-Spiel gegen Brooklyn

Atlanta (dpa) - Die Atlanta Hawks mit dem Braunschweiger Dennis Schröder haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA auch ihr zweites Heimspiel gewonnen. Am Mittwoch (Ortszeit) setzte sich der Vorrunden-Erste der Eastern Conference mit 96:91 gegen die Brooklyn Nets durch. In der Best-of-seven-Serie liegt Atlanta nach dem etwas mühevollen Erfolg mit 2:0 vorn und muss nun zweimal in New York antreten. Schröder war mit zwölf Punkten bester Bankspieler der Gastgeber, bei denen Paul Millsap die meisten Zähler (19) verbuchte.

Nach Prügelei mit Ordnern: Drei Monate Sperre für Leverkusens Spahic

Frankfurt/Main (dpa) - Fußballprofi Emir Spahic vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist für seine Prügelattacke auf Ordner für drei Monate gesperrt worden. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag, wie der DFB mitteilte. Zudem muss der bosnische Nationalspieler eine Geldstrafe in Höhe von 20 000 Euro zahlen. Bayer hat den Vertrag mit Spahic mittlerweile aufgelöst. Der Abwehrspieler hatte am 8. April nach dem Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Bayern München (3:5 i.E.) auf Ordner eingeschlagen. Dabei wurden einem Sicherheitsmann zwei Zähne ausgeschlagen. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Kuranyi verlängert Vertrag in Moskau nicht - Abschied im Sommer

Moskau (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei Dynamo Moskau nicht verlängern und Russland nach fünf Jahren verlassen. "Wie es konkret weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Aber meine Familie möchte nach Deutschland zurück", sagte der 33-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dynamo hatte ihm eine Vertragsverlängerung angeboten. Als künftigen Arbeitsplatz favorisiert Kuranyi die Bundesliga. "Das habe ich immer gesagt. Zwar muss das Gehalt stimmen, aber wichtiger ist die Perspektive", betonte der frühere Spieler des VfB Stuttgart.

UEFA-Ermittlungen gegen Guardiola - Rummenigge entspannt

München (dpa) - Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge empfindet das Ermittlungsverfahren der UEFA gegen Pep Guardiola wegen einer T-Shirt-Botschaft als überzogen. "Ich glaube, man hätte besser die Kirche im Dorf gelassen und keine Anklage erhoben", sagte Rummenigge am Donnerstag. "Es gibt leider diese etwas sonderbaren Statuten." Er habe aber vernommen, dass man den Fall auch bei der Europäische Fußball-Union UEFA "etwas entspannter sieht".

Eishockey-Meistercoach Ward wird deutscher Co-Trainer bei der WM

Mannheim (dpa) - Eishockey-Meistertrainer Geoff Ward von den Adler Mannheim wird bei der WM in Tschechien im Mai Assistent von Bundestrainer Pat Cortina. Der frühere NHL-Co-Trainer komplettiert den Trainerstab, zu dem neben dem ehemaligen DEL-Coach Jeff Tomlinson auch der frühere Profi Steffen Ziesche gehört. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Donnerstag mit. Ward hatte am Mittwoch mit Mannheim gegen den ERC Ingolstadt den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geholt. Bereits am Samstag soll Ward zum zweiten Testspiel im dänischen Vojens zum deutschen Team stoßen.

Obradovic von ALBA Berlin zum Basketball-Trainer des Jahres gewählt

Berlin (dpa) - ALBA-Coach Sasa Obradovic ist zum besten Trainer der Saison in der Basketball-Bundesliga gewählt worden. Das teilte die Liga am Donnerstag mit. "Es ist natürlich eine große Ehre für mich, aber gleichzeitig auch eine große Herausforderung", sagte der Serbe, der seit dem Sommer 2012 die Berliner trainiert. Am 10. Mai startet der derzeitige Tabellenführer in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft.

Tennisspielerin Witthöft in Stuttgart im Achtelfinale raus

Stuttgart (dpa) - Carina Witthöft ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart im Achtelfinale ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Hamburgerin verlor am Donnerstag bei der mit 731 000 Dollar dotierten Veranstaltung gegen Caroline Garcia mit 6:7 (4:7), 2:6. Die Französin, die in der ersten Runde Vorjahresfinalistin Ana Ivanovic ausgeschaltet hatte, verwandelte nach 1:30 Stunden ihren ersten Matchball. Damit ist beim Porsche Tennis Grand Prix in Angelique Kerber nur noch eine deutsche Spielerin vertreten. Die Kielerin trifft am Abend (18.30 Uhr/Eurosport) auf Titelverteidigerin Maria Scharapowa aus Russland.