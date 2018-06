Las Vegas (SID) - Neun Tage vor dem Super-Fight zwischen den Box-Stars Floyd Mayweather jr. und Manny Pacquiao am 2. Mai in Las Vegas gehen nun endlich die wenigen frei verfügbaren Tickets in den Verkauf. Wochenlang waren sich Pacquiaos Team, die zuständige Promotionsfirma und das MGM Grand Hotel darüber nicht einig geworden.

Das Kartenkontingent soll sehr überschaubar sein, die Veranstalter lehnten es aber ab, die genaue Anzahl bekannt zu geben. Der Großteil der Tickets geht an Sponsoren, Organisatoren sowie an die Familien und Freunde der Boxer. Eintrittspreise für den Grand Garden liegen zwischen 1500 und 7500 Dollar.