Stuttgart (dpa) - Carina Witthöft ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart im Achtelfinale ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Hamburgerin verlor mit 6:7 (4:7), 2:6 gegen Caroline Garcia.

Die Französin, die in der ersten Runde Vorjahresfinalistin Ana Ivanovic ausgeschaltet hatte, verwandelte nach 1:30 Stunden ihren ersten Matchball. Damit ist beim Porsche Tennis Grand Prix in Angelique Kerber nur noch eine deutsche Spielerin vertreten. Die Kielerin trifft auf Titelverteidigerin Maria Scharapowa aus Russland.

"Es war ein enges Match. Natürlich bin ich enttäuscht", sagte Nachwuchshoffnung Witthöft. Dennoch zog sie ein zufriedenes Fazit ihrer erstmaligen Hauptfeld-Teilnahme in Stuttgart. "Eigentlich habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Ich hatte zwei gute Matches", sagte die Norddeutsche, die in der kommenden Woche beim WTA-Turnier in Marrakesch spielen wird. "Ich muss noch an meiner Konsequenz auf dem Platz arbeiten", meinte Witthöft mit Blick auf die Zukunft.

Ihre Gegnerin Garcia bekommt es in der Porsche-Arena im Viertelfinale mit Madison Brengle zu tun. Die Amerikanerin setzte sich in ihrem Zweitrundenspiel überraschend gegen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien mit 6:3, 7:6 (7:2) durch. Kvitova hatte erst am vergangenen Wochenende im Fed Cup ihr Comeback nach zwei Monaten Pause gegeben. Gegen Brengle war der Nummer vier der Weltrangliste die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken.

Außer Garcia und Brengle schafften auch Sara Errani aus Italien und die an Nummer sechs gesetzte Russin Jekaterina Makarowa den Sprung ins Viertelfinale der mit 731 000 Dollar dotierten Veranstaltung. Errani trifft dort auf Mitfavoritin Simona Halep aus Rumänien, die bereits Mittwochabend weitergekommen war. Makarowa bekommt es mit der Gewinnerin des Duells zwischen Kerber und Scharapowa zu tun.

