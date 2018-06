New York (AFP) Der mauretanische Diplomat Ismail Ould Cheikh Ahmed soll nach dem Willen von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon neuer EU-Sondergesandter für den Jemen werden. Wie Ban dem UN-Sicherheitsrat am Donnerstag mitteilte, soll Cheikh Ahmed den Posten von Dschamal Benomar übernehmen und die Friedensgespräche in dem Bürgerkriegsland auf der arabischen Halbinsel voranbringen. Benomar war vergangene Woche von seinem Amt zurückgetreten, nachdem die Golfstaaten ihm die Unterstützung bei den Verhandlungen verweigert hatten.

