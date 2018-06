Silao (AFP) Sie schrie und wehrte sich vergeblich, dennoch wurde die 14-jährige Alondra Luna von der Polizei gegen ihren Willen aus Mexiko in die USA gebracht: Am Mittwoch (Ortszeit) kehrte das Mädchen nach einer Woche wieder zu ihrer Familie zurück. Eine Frau im US-Bundestaat Texas hatte behauptet, die 14-Jährige sei ihr Kind. Doch ein DNA-Test ergab am Montag, dass dem nicht so ist. Der Behördenirrtum löste große Empörung in Mexiko aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.