Washington (AFP) Bei einem US-Angriff auf einen Stützpunkt der Terrororganisation Al-Kaida an der afghanisch-pakistanischen Grenze im Januar sind zwei westliche Geiseln getötet worden. Es handle sich um eine US- und eine italienische Geisel, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag.

