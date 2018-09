Wiesbaden (AFP) Nur jedes vierte Unternehmen in Deutschland mit mehr als zehn Beschäftigen hat einen schnellen Internetanschluss. Damit lag Deutschland im vergangenen Jahr im europäischen Vergleich nur im Mittelfeld, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Bundesrepublik stand demnach nur wenig über dem Durchschnitt aller 28 EU-Staaten von 23 Prozent.

