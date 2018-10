Frankfurt/Main (AFP) Vor dem Sitz der Deutschen Bank in Frankfurt am Main haben am Freitag hunderte Mitarbeiter der Konzerntochter Postbank demonstriert. Unter dem Motto "Fünf vor 12" versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 500 Menschen, um im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bank auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Vor der Postbankzentrale in Bonn demonstrierten nach Verdi-Angaben 2000 Menschen.

