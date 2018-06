Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist im Zuge der Weltkriegsgedenken in Russland am 7. Mai nach Wolgograd. Das verlautete am Freitag in Berlin aus dem Auswärtigen Amt. Bei der Reise dürfte Steinmeier im früheren Stalingrad auch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammentreffen.

