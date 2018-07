New York (AFP) Nach der jüngsten Verhandlungsrunde über ein transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP) haben die USA ihrem Unmut über mögliche nationale Verbote für gentechnisch veränderte Lebensmittel in der Europäischen Union Luft gemacht. Der Vorschlag der EU-Kommission sei "schwer vereinbar mit den Verpflichtungen der Europäischen Union und dem Anspruch eines nahtlosen Binnenmarktes", sagte der US-Chefunterhändler Dan Mullaney bei einer Pressekonferenz am Freitag in New York. Mullaney rief die EU auf, bei den Verhandlungen "unsere jahrzehntealten Handelsregeln" zu respektieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.