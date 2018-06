Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trennt sich nach der verlorenen Finalserie gegen die Adler Mannheim von Trainer Larry Huras. Das gaben die Bayern am Freitag bekannt. Der Kanadier hatte das Team nach dem Meistertitel 2014 von Niklas Sundblad übernommen. Ein Nachfolger steht bislang noch nicht fest.

"Wir hatten einen Trainer gesucht, der Erfahrung hat, ein Meisterteam zu führen", sagte ERC-Sportdirektor Jiri Ehrenberger: "Wir landeten in dieser Saison in der Hauptrunde auf dem dritten Rang. In den Play-offs sind wir erneut bis ins Finale vorgestoßen. Für viele Leute war das eine angenehme Überraschung."

Huras und die weiteren Abgänge werden im Rahmen der Saisonabschlussfeier am Sonntag im Alten Rathaus offiziell verabschiedet. Huras (59) wechselt offenbar zu Modo Hockey aus Örnsköldsvik in Schweden.