Eriwan (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen französischen Kollegen François Hollande aufgerufen, die wegen des Ukraine-Konflikts angespannten Beziehungen zwischen ihren beiden Ländern zu verbessern. "Leider sind unsere Beziehungen nicht im besten Zustand, das Handelsvolumen fällt, auch mit Frankreich", sagte Putin am Freitag bei einem Treffen mit Hollande in Armeniens Hauptstadt Eriwan am Rande der Gedenkfeier zum hundertsten Jahrestag der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich.

