Nyon (dpa) - Ex-Nationalspieler Mario Gomez trifft mit dem AC Florenz im Halbfinale der Europa League auf Titelverteidiger FC Sevilla. Das ergab die Auslosung in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon. Florenz muss am 7. Mai zunächst in Sevilla antreten und hat eine Woche später Heimrecht. Im anderen Semifinale spielt Wolfsburg-Bezwinger SSC Neapel gegen Dnjepr Dnjepropetrowsk aus der Ukraine. Das Endspiel wird am 27. Mai in Warschau ausgetragen.

