Berlin (dpa) - Steigt vier Spieltage vor dem Saisonfinale am Wochenende schon die große Münchner Party zur 25. deutschen Fußball-Meisterschaft des FC Bayern? Und welcher Neu-Coach punktet mit seinem Club im Abstiegskampf? Die Bundesliga startet am Freitagabend in ihren Endspurt.

MEISTERFEIER? Auch ohne zahlreiche verletzte Stammspieler - unter ihnen nun auch wieder Holger Badstuber - kann der FC Bayern die 25. deutsche Meisterschaft gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr) so gut wie perfekt machen. Ein Heimsieg gegen den Tabellen-13. reicht gar zum vorzeitigen Titelgewinn, falls Verfolger VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr) in Mönchengladbach nicht gewinnt. Angesichts der mit großem Abstand besten Tordifferenz von +63 dürfte eh nichts mehr schiefgehen. Die Hauptstädter wollen die zweite Münchner Jubel-Party binnen fünf Tagen nach dem Halbfinal-Einzug gegen den FC Porto in der Champions League aber verhindern. "Wir wollen nicht gratulieren, deswegen fahren wir nicht da hin", erklärte Manager Michael Preetz.

PREMIERENSIEG? Gleich zwei neue Trainer streben am Samstag den ersten Sieg mit ihren Mannschaften an. Neu-Coach Bruno Labbadia hat mit Schlusslicht Hamburger SV ein Erfolgserlebnis nach der Pleite im Debüt bei Werder Bremen besonders nötig. Allerdings hat der Gegner - Europa-League-Anwärter FC Augsburg - ebenfalls ein großes Ziel. Um nicht noch die mageren zwei Punkte vor dem Relegationsrang zu verspielen, sollte auch Michael Frontzeck mit Hannover 96 einen Sieg gegen 1899 Hoffenheim einfahren. Beim Debüt als Coach für Hannover 96 könnte es zudem eine zweite Premiere geben: Gelingt den 96ern der erste Sieg im Jahr 2015?

BEFREIUNGSSCHLAG? Nach ihren Dämpfern in der vergangenen Woche hoffen der VfB Stuttgart und Gegner SC Freiburg am Samstag auf den Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der Tabellen-Vorletzte Stuttgart könnte mit einem Sieg punktemäßig zum direkten Abstiegskonkurrenten aufschließen und die Serie von zwei Heimerfolgen ausbauen. Im schwäbisch-badischen Duell um drei Big Points muss der VfB eventuell auf den aktuellen Tor-Garanten Daniel Ginczek verzichten.

AUF EUROPA-KURS? Um ihre Chance auf Europa kämpfen am Samstag zwei Tabellennachbarn. Borussia Dortmund (Platz neun) und Eintracht Frankfurt (Platz zehn) fehlen jeweils zwei Punkte auf den umkämpften Tabellenplatz sieben. Durch die Konstellation im DFB-Pokal könnte der womöglich zur Qualifikation für die Europa League reichen. Nachdem BVB-Coach Jürgen Klopp seinen Abgang zum Saisonende nach sieben Jahren bekanntgegeben hat, wäre die Europa-Qualifikation doch ein versöhnliches Ära-Ende - falls nicht gar ein Pokal-Coup gelingt.

UND SONST NOCH? Während der Tabellensiebte aus Bremen beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SC Paderborn am Sonntag der Europa League näher kommen möchte, kann Bayer Leverkusen im Rheinderby in der Domstadt Köln am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung Champions League machen. "Ein Derby ist ein Derby. Wir fahren dahin, um zu gewinnen", sagte Bayer-Stürmer Stefan Kießling.

