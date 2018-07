Großaspach (SID) - Die SG Sonnenhof Großaspach hat den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga so gut wie sicher. Der Aufsteiger bezwang am 34. Spieltag den VfL Osnabrück mit 1:0 (0:0). Mit 43 Punkten kletterte das Team von Trainer Rüdiger Rehm auf den 13. Platz und hat bei vier verbleibenden Partien aktuell elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Fabian Aupperle (84.) erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer.