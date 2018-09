München (SID) - Ohne den früheren Bayern-Torhüter Thomas Kraft hat Hertha BSC die Reise zum Bundesliga-Spiel bei Fußball-Rekordmeister Bayern München angetreten. Nach Angaben des Berliner Klubs fehlt der 26-Jährige verletzt im Aufgebot für das Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky), in dem die Münchner sich den 25. deutschen Meistertitel so gut wie sichern können.

Nach Angaben der Bild erlitt Kraft, der von 2004 bis 2006 bei den Bayern spielte, im Training eine Rippenprellung.