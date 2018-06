Bochum (SID) - Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Liga einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Das Team von Trainer Kosta Runjaic gewann am 30. Spieltag beim VfL Bochum mit 2:0 (1:0) und behauptete mit nun 54 Punkten den zweiten Tabellenplatz vor Darmstadt 98 (50 Punkte) und dem Karlsruher SC (49).

Simon Zoller (31.) brachte die Gäste in Führung, die nun seit acht Partien ungeschlagen sind. U21-Nationalspieler Philipp Hofmann (76.) machte den 14. Saison-Sieg perfekt. Bochum (35) kassierte hingegen die vierte Niederlagen in Folge und hat nur noch sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Begegnung begann mit einer Verspätung von 15 Minuten, da viele Fans Probleme bei der Anreise hatten.

"Wir haben unsere Chancen einfach genutzt, aber Bochum hat uns alles abverlangt", sagte Runjaic bei Sky. Sein Gegenüber Gertjan Verbeek war zwar zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, aber "am Ende haben wir zu viele Fehlpässe gemacht".

Vor 19.057 Zuschauern waren die Gäste von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und störten das Team von VfL-Trainer Verbeek früh im Aufbauspiel. Der VfL konzentrierte sich hingegen auf das Kontern und wurde durch Zoller promt bestraft.

In der zweiten Halbzeit kamen die Bochumer zunächst besser aus der Kabine. Kaiserslautern investierte nur noch wenig in das Spiel, war mit der Führung zufrieden, bis der starke Hofmann für die Entscheidung sorgte.

Bester Bochumer war mit Abstrichen noch Michael Gregoritsch. In Kaiserslauterns Mannschaft verdienten sich Kapitän Willi Orban und Torschütze Hofmann die Bestnoten.