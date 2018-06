London (SID) - Die Entscheidung im Titelkampf ist so gut wie gefallen, doch vor dem Spitzenspiel und Stadtderby gegen den designierten Meister FC Chelsea wittert Mesut Özil einen Coup. "Wir sind in einer starken Form und wollen unsere Serie mit zuletzt acht Siegen am Sonntag ausbauen", sagte der als Premier-League-Profi des Monats nominierte Nationalspieler des FC Arsenal dem SID: "Auch wenn wir nur noch eine theoretische Chance auf den Titel haben, ist das Aufeinandertreffen der punktmäßig besten Mannschaften der Liga etwas Besonderes."

Auf den zweiten Weltmeister Per Mertesacker wird Arsenal gegen den Tabellenführer wohl verzichten müssen. "Mertesacker wird immer noch behandelt", erklärte Teammanager Arsene Wenger am Donnerstag: "Ich weiß nicht, ob er verfügbar sein wird. Die Chancen stehen im Moment 50:50. Er hat überhaupt nicht trainiert."

Die Gunners haben sechs Spieltage vor dem Saisonende zehn Punkte Rückstand auf die Blues, die erst zwei von 32 Saisonspielen verloren haben. Arsenal braucht im Kampf um die direkte Teilnahme an der Champions League jeden Punkt: Manchester United mit Teammanager Louis van Gaal lauert mit einem Punkt Rückstand, Manchester City folgt einen weiteren Zähler dahinter.