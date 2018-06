Tokio (AFP) Ohne großes Aufsehen hat am Freitag der Verkauf von Apples Computeruhr begonnen. In der japanischen Hauptstadt Tokio standen am Vormittag vor einem Apple-Geschäft nur rund 30 Kunden, die meisten von ihnen Männer, um sich die Uhr abzuholen. Anders als das neueste iPhone gibt es die Apple Watch vorerst nur auf Vorbestellung. Kunden konnten sie ab dem 10. April im Internet ordern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.