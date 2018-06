Berlin (dpa) - Der australische Sängerin Kylie Minogue (46) nimmt von ihren Besuchen in der deutschen Hauptstadt immer ein Figürchen des Wappentiers mit.

"Ich verlasse Berlin nie ohne einen Berliner Bären. Kein Scherz!", sagte der Weltstar im Interview der "Bild"-Zeitung. "Entweder in einer kleinen oder großen Version. Der Bär kommt mit." Damit dürfte ihre Bären-Sammlung nun erweitert werden: Minogue war am Donnerstag für eine Werbeaktion in Berlin.

Die Sängerin ("Can't Get You Out Of My Head") kam am Donnerstagabend dafür in einen Club direkt am Alexanderplatz. Minogue schritt - auf goldenen High Heels - wenige Meter vom Auto in den Club über den Gehweg und verursachte dabei große Aufregung bei den Passanten. Interviews gab sie zwar keine - die Fans bekamen aber zahlreiche Autogramme und Fotos von der Sängerin.