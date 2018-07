Los Angeles (dpa) - Der britische Sänger, Songschreiber und Plattenproduzent Jeff Lynne (67) ist auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette geehrt worden.

Mit schwarzem Anzug und weißem Hemd erschien der Musiker, der in den 1970er Jahren die Erfolgsband Electric Light Orchestra (ELO) gründete, am Donnerstag auf dem berühmtem Bürgersteig in Los Angeles und enthüllte seinen Stern. Unter den Gästen waren auch die Musiker Tom Petty (64) und Joe Walsh (67). Lynne bekam die 2548. Promi-Plakette auf dem Hollywood Boulevard.

Mit Hits wie "Roll Over Beethoven" und "Evil Woman" wurden ELO weltbekannt. Lynne arbeitete später als Produzent und Songschreiber eng mit Stars wie Paul McCartney, George Harrison und Petty zusammen. Gemeinsam mit Harrison, Petty, Roy Orbinson und Bob Dylan schloss er sich 1988 zu den Traveling Wilburys zusammen. Im Februar stand Lynne mit Ed Sheeran in Los Angeles bei der Grammy-Verleihung auf der Bühne.

