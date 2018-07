0:2 in Mainz: Schalke setzt Europa-League-Teilnahme aufs Spiel

Mainz (dpa) - Der FC Schalke 04 droht die Teilnahme an der Europa League zu verspielen. Die Gelsenkirchener verloren zum Auftakt des 30. Spieltages der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 mit 0:2 (0:2) und blieb zum sechsten Mal nacheinander ohne Sieg. Abwehrspieler Stefan Bell sorgte am Freitagabend mit seinem Doppelschlag in der 28. und 31. Minute für den ersten Mainzer Heimsieg gegen Schalke seit fast neun Jahren. Die Gäste blieben vorerst auf den fünften Platz. Für die Mainzer dürfte der Abstieg kein Thema mehr sein.

Leipzig gewinnt dank Torwart-Tor - Kaiserslautern baut Polster aus

München (dpa) - RB Leipzig hat mit einem Sieg in letzter Minute seine kleine Aufstiegschance gewahrt. Die Sachsen schlugen im direkten Duell der ambitionierten Aufsteiger Darmstadt 98 am Freitagabend mit 2:1 und stehen damit in der 2. Fußball-Bundesliga nur noch drei Zähler hinter den Hessen. Das Siegtor erzielte in der Nachspielzeit der Leipziger Torwart Fabio Coltorti. Der 1. FC Kaiserslautern auf Tabellenplatz zwei baute sein Polster mit einem 2:0-Erfolg beim VfL Bochum aus. Im dritten Spiel des Abends schlug der 1. FC Nürnberg den SV Sandhausen mit 2:0.

Kerber beim Tennis-Turnier in Stuttgart zum zweiten Mal im Halbfinale

Stuttgart (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Stuttgart zum zweiten Mal in ihrer Karriere das Halbfinale erreicht. Die Kielerin setzte sich am Freitagabend im Viertelfinale gegen Jekaterina Makarowa aus Russland mit 6:3, 6:2 durch. Nach nur etwas mehr als einer Stunde verwandelte die 27-Jährige ihren zweiten Matchball. Im Kampf um den Finaleinzug trifft sie am Samstag auf Madison Brengle aus den USA, die die Französin Caroline Garcia bezwang.

Kohlschreiber im Viertelfinale von Barcelona ausgeschieden

Barcelona (dpa) - Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber ist im Viertelfinale des ATP-Turniers von Barcelona ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Davis-Cup-Spieler aus Augsburg verlor am Freitag bei der mit 2,265 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung mit 3:6, 6:7 gegen den an Nummer drei gesetzten David Ferrer. Der 33-jährige Spanier trifft im Kampf um den Einzug ins Endspiel auf seinen Landsmann Pablo Andujar, der den Italiener Fabio Fognini locker mit 6:1, 6:3 bezwang. Fognini hatte im Achtelfinale überraschend Lokalmatador Rafael Nadal ausgeschaltet.

Deutsches Eishockey-Team verliert WM-Test in Dänemark 0:1

Vojens (dpa) - Eine Woche vor dem Beginn der Eishockey-WM hat die deutsche Nationalmannschaft ein Testspiel verloren. Das Team von Bundestrainer Pat Cortina musste sich am Freitagabend in Vojens Dänemark mit 0:1 geschlagen geben. Es war bereits die fünfte Niederlage im siebten Vorbereitungsspiel auf die Weltmeisterschaft in Tschechien. Schon am Samstag treffen beide Teams erneut aufeinander.