New York (dpa) - Die Freiheitsstatue in New York ist nach dem Fund eines verdächtigen Paketes evakuiert worden. Hunderte Besucher wurden mit Booten von der Insel Liberty Island im Hafen der Millionenmetropole zurück zum Festland gebracht. Spezielle Bombensuchtrupps untersuchten die Insel und die Statue. Nach Medienberichten hatte ein Spürhund der Polizei das verdächtige Paket bei einem Routine-Rundgang in einem Schließfach erschnüffelt. Die Insel soll den Rest des Tages geschlossen bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.