Darmstadt (dpa) - Rund fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Tugce in Offenbach beginnt heute der Prozess gegen den Angeklagten. Der 18 Jahre alte Sanel M. muss sich vor dem Landgericht Darmstadt wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Er sitzt seit der Tatnacht Mitte November in Untersuchungshaft. Er soll die 22-Jährige auf einem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant mit der flachen Hand so geschlagen haben, dass sie stürzte und ins Koma fiel, aus dem sie nicht mehr erwachte.

