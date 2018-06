Darmstadt (dpa) - Schon vor Beginn des Prozesses um den gewaltsamen Tod der Studentin Tugce haben sich vor dem Gericht in Darmstadt zahlreiche Zuschauer und Neugierige versammelt.

Auch Tugces Familie - ihre Eltern und zwei Brüder - kamen. Die Großeltern mütterlicherseits trugen T-Shirts mit einem Bild ihrer Enkelin. Die Polizei war präsent, hielt sich aber im Hintergrund.

Die Studentin war am 15. November 2014 in Offenbach nach einem Schlag an den Kopf auf den Boden gestürzt. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ins Koma fiel. Die Eltern ließen später die lebenserhaltenden Apparate abschalten. Vor dem Landgericht Darmstadt muss sich nun der mutmaßliche Schläger Sanel M. verantworten.