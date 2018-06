Stuttgart (dpa) - Die Rumänin Simona Halep hat beim Tennis-Turnier in Stuttgart als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Nummer drei der Welt setzte sich bei der mit 731 000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen Sara Errani aus Italien mit 6:4, 6:4 durch.

In der Vorschlussrunde trifft die 23-Jährige nun auf die Gewinnerin des Duells zwischen Caroline Wozniacki aus Dänemark und Carla Suarez Navarro aus Spanien. Unabhängig davon, wie weit Halep in Stuttgart kommt, wird sie in der kommenden Woche Maria Scharapowa als Weltranglisten-Zweite ablösen. Scharapowa hatte am Vortag gegen Angelique Kerber verloren.

Turnier-Tableau