Atlanta (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Profiliga NBA die erste Niederlage kassiert. In Spiel drei der best-of-seven-Serie unterlagen die Hawks am Samstag bei den Brooklyn Nets 83:91 und führen nur noch mit 2:1. Spiel vier findet am Montag ebenfalls in New York statt.

Der 21 Jahre alte Schröder zeigte bei der Niederlage eine schwache Leistung, erzielte in 23 Minuten Spielzeit nur drei Punkte und traf lediglich einen von neun Würfen aus dem Feld.

Die Hawks, bei denen Demarre Carroll mit 22 Punkten bester Werfer war, gaben das Spiel aus der Hand, als sie ab der Schlussphase des dritten Viertels einen 18:0-Lauf der Nets zuließen. Bei den Gastgeber kam Center Brook Lopez ebenfalls auf 22 Punkte.

Mit dem wieder genesenen Chris Kaman (Knöchelverletzung) kassierten die Portland Trail Blazers beim 109:115 gegen die Memphis Grizzlies bereits die dritte Niederlage in der Serie und stehen damit vor dem Aus.

Im Viertelfinale stehen dagegen bereits die Golden State Warriors um MVP-Anwärter Stephen Curry. Das Team aus Kalifornien feierte den vierten Sieg im vierten Spiel und gewann bei den New Orleans Pelicans mit 109:98. Bester werfer bei Golden State war erneut Curry mit 39 Punkten.

Ex-Meister Chicago Bulls kassierte dagegen die erste Niederlage. Bei den Milwaukee Bucks verloren die Bulls mit 90:92. In der Serie steht es damit 3:1.