Dallas (SID) - Dirk Nowitzki uns seine Dallas Mavericks stehen in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA vor dem Aus. Der Meister von 2011 unterlag den Houston Rockets im ersten Heimspiel des Achtelfinales knapp mit 128:130 und liegt in der best-of-seven-Serie 0:3 zurück. Am Sonntag muss im nächsten Aufeinandertreffen zu Hause unbedingt ein Sieg her, sonst ist die Saison der Mavericks vorbei.

"Diese Niederlage gehört zu den bittersten meiner langen Play-off-Karriere. Sie ist ganz oben dabei", sagte Nowitzki. Der 36-Jährige zeigte mit 34 Punkten und acht Rebounds eine starke Leistung, auch Monta Ellis (34) war treffsicher. Als Topscorer des Spiels glänzte aber vor allem Rockets-Allstar James Harden mit 42 Punkten, sein Teamkollege Dwight Howard holte 26 Rebounds.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Begegnungen in Houston hielt Dallas bis zum Schluss mit. Ellis vergab 0,3 Sekunden vor dem Ende die Chance auf den Ausgleich und eine Verlängerung. "Es ging auf und ab. Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein", sagte Nowitzki trotz aller Enttäuschung.

Die San Antonio Spurs haben dagegen in ihrer best-of-seven-Serie die Kontrolle übernommen. Der Meister gewann 100:73 gegen die Los Angeles Clippers und führt nun mit 2:1. Kawhi Leonard, als bester Abwehrspieler der Liga ausgezeichnet, war mit 32 Punkten bester Spieler der Spurs.

Fast schon weiter sind die Washington Wizards. Nach dem 106:99 gegen die Toronto Raptors steht es 3:0.