Berlin (AFP) Im Tarifstreit mit den Lokführern hat Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber gefordert, den Konflikt mit einem Schlichter zu lösen. Der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe) sagte Weber: "Wir müssen mit der (Lokführergewerkschaft) GDL zurück an den Verhandlungstisch und eine objektive Bestandsaufnahme machen. Deswegen sind wir auch weiter offen für eine Schlichtung." Die GDL solle ihr Nein überdenken. Weber warnte vor neuen Eskalationen im Tarifkonflikt. "Was wir jetzt brauchen, sind keine neuen Drohungen, sondern Klarheit, was gemeinsam geht", sagte er weiter.

