Potsdam (AFP) Die Bundeswehr hat den gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) kämpfenden Kurden im Nordirak am Samstag weitere Waffen und Militärmaterial geliefert. Eine am Morgen von Leipzig aus gestartete Maschine eines privaten Dienstleisters landete nach einem Zwischenstopp in der Hauptstadt Bagdad am Nachmittag in der Kurdenmetropole Erbil, wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach umfasste der Transport etwa 70 Tonnen Militärgerät.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.