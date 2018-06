Moskau (AFP) Trotz Einreiseverboten für Deutschland und Polen sind hunderte Mitglieder des ultranationalistischen russischen Motorradclubs "Die Nachtwölfe" am Samstag in Moskau zu ihrem umstrittenen Weltkriegs-Korso aufgebrochen. "Nach Berlin!", riefen die Rocker in Anlehnung an den Schlachtruf der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, als sie unter ohrenbetäubendem Getöse in der russischen Hauptstadt zu ihrer geplanten Tour quer durch Mitteleuropa starteten. Bei ihrer Abfahrt schwenkten sie rote Fahnen mit Stalin-Porträts und dem Rote-Armee-Slogan "Für das Vaterland! Für Stalin!"

