Stuttgart (AFP) Der Porsche-Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Porsche hat nach dem Rücktritt von Volkswagen-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch das Vertrauen seines Unternehmens in die VW-Führung bekundet. "Wir haben volles Vertrauen in die Unternehmensführung der Volkswagen AG und bedauern die Entwicklung der letzten Tage", erklärte Porsche am Samstagabend. "Wir danken Ferdinand Piëch für die Jahrzehnte seines außergewöhnlichen und höchst erfolgreichen Einsatzes für den Volkswagen Konzern. Wir werden weiterhin mit großer Loyalität unsere Verantwortung als Großaktionär für den Volkswagen Konzern und seine 600.000 Mitarbeiter wahrnehmen."

