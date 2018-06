New York (dpa) - Die Pittsburgh Penguins sind in den Playoffs der Eishockey-Profiliga NHL ausgeschieden. Das Team mit dem deutschen Ersatztorwart Thomas Greiss verlor bei Vizemeister New York Rangers mit 1:2 nach Verlängerung.

Den Siegtreffer für die Rangers schoss Carl Hagelin in der 71. Minute. New York setzte sich mit 4:1-Siegen durch. "Alle Spiele wurden mit jeweils einem Tor Unterschied entschieden. Es war eine enge Serie, uns haben letztlich einige wichtige Spieler verletzungsbedingt gefehlt", sagte Greiss der Deutschen Presse-Agentur. Er kam wie der verletzte Christian Ehrhoff in der K.o.-Runde nicht zum Einsatz und wäre nach dem Aus ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Ob der 29-Jährige bei der am kommenden Freitag in Tschechien beginnenden WM antritt, ließ er offen.

"Wir sind gerade aus den Playoffs geflogen. Jetzt muss ich mal schauen, ob sich Bundestrainer Pat Cortina bei mir meldet", meinte Greiss. Der Bayer hatte zuletzt 2010 bei den Winterspielen in Vancouver im deutschen Tor gestanden.

Marcel Goc und die St. Louis Blues stehen in ihrer Serie gegen die Minnesota Wild ebenfalls vor dem Aus. Im Heimspiel unterlagen die Blues trotz eines Torschuss-Verhältnisses von 37:19 mit 1:4. Somit liegt St. Louis 2:3 hinten und muss am Sonntag die sechste Partie in Minnesota gewinnen, um ein siebtes Spiel daheim zu erzwingen.

