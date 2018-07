Oschersleben (dpa) - Mick Schumacher hat ein starkes Debüt in der neuen ADAC Formel 4 gefeiert. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher fuhr beim Saisonauftakt der Nachwuchsserie in Oschersleben auf Rang neun.

Der 16-Jährige vom Team Van Amersfoort Racing war von Position 19 gestartet. Der Kart-Vizeweltmeister machte in dem abwechslungsreichen Rennen mit drei Safety-Car-Phasen in der Magdeburger Börde zehn Plätze gut. Schumacher war damit bester "Rookie" im Klassement.

"Ich bin natürlich glücklich darüber, dass ich aufholen konnte - ich hatte erst gar nicht daran gedacht, dass ich bester Rookie war!" sagte er. "Nach dem Qualifying gestern und meiner Startposition bin ich damit echt zufrieden."

Der Sieg im ersten von drei Rennen des Wochenendes ging an Marvin Dienst vom HTP Junior Team. Der 18-Jährige setzte sich vor Ralf Aron aus Estland (Prema Power Team) und dem Italiener Mattia Drudi (SMG Swiss Motorsport Group) durch. Das zweite Rennen beginnt am Sonntag um 9.35 Uhr. Das dritte Rennen, in dem Schumacher dank seines Ergebnisses im ersten Lauf von Startplatz zwei losfährt, folgt am Nachmittag (15.20 Uhr). Die Formel 4 trägt an acht Wochenenden insgesamt 24 Saisonläufe aus.