Kathmandu (AFP) Nach dem schweren Erdbeben in Nepal steigt die Zahl der Todesopfer immer weiter an. Am Samstagabend nannte ein Sprecher des nepalesischen Innenministeriums die Zahl von 688 Todesopfern, nachdem die Polizei zuvor von fast 450 Toten gesprochen hatte. Das Beben der Stärke 7,9 hatte Nepal und den Norden Indiens zur Mittagszeit erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum 81 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kathmandu.

