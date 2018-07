Köln (SID) - In Köln elektrisiert das 56. Bundesliga-Derby zwischen dem FC und Bayer Leverkusen die Fußball-Fans. Bayern München kann ab 18.30 Uhr mit einem Sieg gegen Hertha BSC den Grundstein für die vorzeitige Meistersause an diesem Wochenende legen - dazu muss am Sonntag der VfL Wolfsburg aber auch noch Punkte bei Borussia Mönchengladbach liegen lassen. Schlusslicht Hamburger SV empfängt um 15.30 Uhr außerdem den FC Augsburg, der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg zum Kellerderby, bei Hannover 96 steht gegen 1899 Hoffenheim erstmals Trainer Michael Frontzeck an der Seitenlinie und die Abschiedstour von Borussia Dortmunds Coach Jürgen Klopp vor eigenem Publikum.

Im legendären Madison Square Garden will Box-Weltmeister Wladimir Klitschko gegen den Lokalmatador Bryant Jennings seine Schwergewichts-Krone erfolgreich verteidigen. Der Ukrainer geht als haushoher Favorit in den Fight, der nach mitteleuropäischer Zeit um 4.20 Uhr am Sonntagmorgen beginnt.

Es wird ernst für Mick Schumacher. Am Wochenende startet der 16 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher in seine erste Saison in der Formel 4. Um 12.00 Uhr startet in Oschersleben das erste von drei Rennen in der Motorsport-Arena in Sachsen-Anhalt.