Beirut (AFP) Die Al-Nusra-Front und verbündete islamistische Rebellengruppen haben im Nordwesten Syriens die strategisch wichtige Stadt Dschisr al-Schughur fast vollständig erobert. Die Dschihadisten hätten fast die gesamte Stadt in ihre Gewalt gebracht, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Regierungstruppen seien geflohen. Tausende Rebellenkämpfer seien in der Stadt. Noch werde aber in einigen Vierteln gekämpft, aus denen die Soldaten auszubrechen versuchten.

