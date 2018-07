Stuttgart (dpa) - Caroline Wozniacki hat beim Tennis-Turnier in Stuttgart als erste Spielerin das Endspiel erreicht. Die Dänin setzte sich im Halbfinale gegen Simona Halep aus Rumänien mit 7:5, 5:7, 6:2 durch.

Wozniacki benötigte 2:58 Stunden für ihren Erfolg. Im zweiten Halbfinale stehen sich Angelique Kerber und die Amerikanerin Madison Brengle gegenüber.

Für Wozniacki ist es die zweite Finalteilnahme in Stuttgart. 2011 hatte sie im Endspiel gegen Julia Görges verloren. Gegen Halep entschied die ehemalige Weltranglisten-Erste den ersten Satz nach 63 Minuten für sich. Im zweiten Durchgang machte Wozniacki zwar zwei Breaks wett, musste den Satz nach 2:07 Stunden aber doch abgeben.

Im entscheidenden Satz ließen bei Halep aber die Kräfte nach, so dass Wozniacki davonziehen konnte. "Es war ein großartiges Match. Ich bin so froh, dass ich im Finale stehe", sagte die 24-Jährige nach der spannenden Partie. Trotz der verpassten Final-Teilnahme wird Halep in der Weltrangliste am Montag Maria Scharapowa als Nummer zwei ablösen. Die russische Titelverteidigerin war in der zweiten Runde an Kerber gescheitert.

Turnier-Tableau