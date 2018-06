Gallipoli (AFP) Tausende Australier und Neuseeländer haben am Samstag der Schlacht von Gallipoli vor hundert Jahren gedacht. Nachfahren der australischen und neuseeländischen Soldaten, die während der verlustreichen Schlacht im Ersten Weltkrieg gefallen waren, versammelten sich im Morgengrauen an den Stränden der Halbinsel in der Türkei. Australiens Premierminister Tony Abbott sagte bei einem Gedenkgottesdienst, im Australian and New Zealand Army Corps (Anzac) hätten sich die Australier "von unserer besten Seite" gezeigt.

