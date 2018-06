Istanbul (AFP) Nach dem Außenministerium hat auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Bezeichnung des Massakers an den Armeniern als "Völkermord" scharf verurteilt. Erdogan kritisierte am Samstag Bundespräsident Joachim Gauck, den französischen Präsidenten François Hollande und Russlands Staatschef Wladimir Putin, die anlässlich der Gedenkfeiern zum 100. Jahrestag des Massakers an den Armeniern im Osmanischen Reich von "Völkermord" gesprochen hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.