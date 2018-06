Istanbul (AFP) Ein Flugzeug von Turkish Airlines hat kurz nach dem Start in Istanbul wegen eines Turbinenbrands notlanden müssen. Die Passagiermaschine vom Typ Airbus A320 habe kurz nach dem Start Richtung Mailand am Samstag umdrehen und auf dem internationalen Flughafen von Istanbul notlanden müssen, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan. Das Flugzeug sei ohne Probleme gelandet und alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien umgehend in Sicherheit gebracht worden. Über Verletzte lagen keine Berichte vor.

