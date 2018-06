Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank gibt ihre Postbank-Mehrheit ab. Der Aufsichtsrat unterstütze den Beschluss des Vorstandes, dass die Postbank "entkonsolidiert" werde, teilte das Geldinstitut am Freitagabend in Frankfurt mit. Das bedeutet, dass der Anteil an der Postbank auf mindestens unter 50 Prozent fällt. Details sollen bei einer Pressekonferenz am Montag bekannt gegeben werden.

