Kathmandu (AFP) Nach dem schweren Erdbeben in Nepal steigt die Zahl der Todesopfer immer weiter an. Am Samstagabend sprach die nepalesische Polizei von 876 Todesopfern, nachdem kurz zuvor ein Sprecher des Innenministeriums in Kathmandu die Zahl von 688 Opfern genannt hatte. Laut der Polizei gab es allein im Kathmandu-Tal 534 Opfer. Es wurde demnach befürchtet, dass die Opferzahl noch weiter steigt.

