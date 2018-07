Kathmandu (AFP) Ein heftiges Erdbeben hat Nepal erschüttert. Das Beben der Stärke 7,9 war in dem Himalaya-Staat und in Teilen Indiens zu spüren, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Samstag mitteilte. Das Epizentrum des Bebens lag demnach 81 Kilometer nordwestlich von Nepals Hauptstadt Kathmandu. Die Stärke des Bebens war zunächst mit 7,5 angegeben worden. Berichten zufolge richteten die Erdstöße Sachschäden an Häusern in der Stadt an. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

